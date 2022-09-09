"Стресс-тест пройден": Политолог подвёл главный итог первого дня голосования на выборах в России

В первый день голосования на выборах разного уровня в России стало видно, что избирательная система успешно прошла стресс-тест и работает штатно. Об этом Лайфу рассказал Василий Зорин, кандидат политических наук и заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета.

Политолог пояснил, что не все задачи избирательной кампании решаются именно в три дня, отведённые для изъявления политической воли граждан. Но тем не менее старт голосования продемонстрировал положительные моменты.

"На разных этапах система работала эффективно. Сейчас день голосования начался, мы видим, что каких-то серьёзных, внештатных ситуаций или каких-то сбоев, на мой взгляд, не происходит. Это своего рода стресс-тест, проверка на прочность. И я думаю, что лица, принимающие решения, испытывали чувство уверенности в том, что избирательная система, какие-то другие институты российско-политической системы в этих условиях справятся. Есть основания говорить о том, что это решение было верным, продуманным", — сказал эксперт.

Собеседник Лайфа назвал главным итогом первого дня то, что система работает в штатном режиме и какие-то опасения о кампании не подтвердились.