Диана Гурцкая проголосовала на выборах посредством аудио-помощника
Певица Диана Гурцкая проголосовала в Общественном штабе Москвы с помощью адаптивной системы электронного голосования. Видео с её комментарием опубликовала в телеграм-канале пресс-служба Общественной палаты РФ.
Диана Гурцкая рассказал об адаптивной системе голосования. Видео © Telegram / ОП РФ
Гурцкая отметила, что программа озвучивает текст, показанный на экране, а также обозначает активные кнопки, ссылки и поля для ввода запроса. Благодаря такой системе избиратели с ограниченными возможностями (ОВЗ) могут уточнить всю необходимую им информацию о порядке голосования и перечне кандидатов. В ОП РФ напомнили, что система была задействована в сентябре 2021 года.
"Сегодня для меня это очень волнительно. Несмотря на то что я сама пользователь цифровых решений, я очень переживала, потому что голосовала вместе с тысячами москвичей", — сказала артистка. Она уточнила, что раньше на выборах она пользовалась трафаретом Брайля.
Ранее эксперт оценил первый выборный день в России. Он также отметил, что трёхдневное голосование и дистанционный электронный формат выборов уже прижились в ряде регионов, поэтому уровень доверия к процессу повышается.
Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в ряде регионов выборы пройдут в течение трёх дней начиная с сегодняшнего. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
Telegram / ОП РФ