Диана Гурцкая проголосовала на выборах посредством аудио-помощника

Певица Диана Гурцкая проголосовала в Общественном штабе Москвы с помощью адаптивной системы электронного голосования. Видео с её комментарием опубликовала в телеграм-канале пресс-служба Общественной палаты РФ.

Диана Гурцкая рассказал об адаптивной системе голосования. Видео © Telegram / ОП РФ

Гурцкая отметила, что программа озвучивает текст, показанный на экране, а также обозначает активные кнопки, ссылки и поля для ввода запроса. Благодаря такой системе избиратели с ограниченными возможностями (ОВЗ) могут уточнить всю необходимую им информацию о порядке голосования и перечне кандидатов. В ОП РФ напомнили, что система была задействована в сентябре 2021 года.

"Сегодня для меня это очень волнительно. Несмотря на то что я сама пользователь цифровых решений, я очень переживала, потому что голосовала вместе с тысячами москвичей", — сказала артистка. Она уточнила, что раньше на выборах она пользовалась трафаретом Брайля.

Ранее эксперт оценил первый выборный день в России. Он также отметил, что трёхдневное голосование и дистанционный электронный формат выборов уже прижились в ряде регионов, поэтому уровень доверия к процессу повышается.