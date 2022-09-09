Европу предупредили об энергетическом кошмаре от России

Обозреватель издания Forbes Дэн Рункявичюс считает, что Европа в скором времени может перейти к обязательному нормированию газа. Всё из-за прекращения поставок "Газпромом" топлива по трубопроводу "Северный поток – 1", из-за чего цены на газ в Европе взлетели, практически вернувшись на рекордные показатели. Тем временем стоимость электроэнергии в Европе, на 40% вырабатывающей её из природного газа, также растёт небывалыми темпами.

"Даже до последнего повышения счета за электроэнергию в Европе выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. А британцы, которые платят больше всех, видят, что их счета за электроэнергию утроились по сравнению с прошлым годом", — пишет автор.

Европа, осознающая свою зависимость от газа из России, пытается что-то с этим сделать. Например, как вариант выхода из сложившейся ситуации назван бюджетный пакет стоимостью 375 миллиардов долларов, который призван ограничить цены на энергоресурсы. И всё же, даже если Европа сможет применить эту меру, заменить российский газ у неё не получится. Существующей инфраструктуры СПГ недостаточно, а больше покупать нечего.