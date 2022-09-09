Привилегии для диссидентов: Кому из россиян в ЕС могут максимально упростить выдачу виз

Еврокомиссия рекомендовала странам – членам Евросоюза максимально упростить выдачу виз российским диссидентам. Такую информацию ведомство распространило в опубликованном документе, разъясняющем новые визовые правила для граждан РФ. В списке также упоминаются журналисты и представители "гражданского общества", которых, к слову, даже могут освободить от необходимости платить за визы.

"Еврокомиссия советует странам ЕС использовать имеющиеся возможности, чтобы упростить условия в таких случаях вплоть до возможности сокращения или отмены консульского сбора", — сказано в тексте.