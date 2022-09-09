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9 сентября, 17:24

Привилегии для диссидентов: Кому из россиян в ЕС могут максимально упростить выдачу виз

ЕК рекомендовала странам Европы упростить въезд российским диссидентам

Еврокомиссия рекомендовала странам – членам Евросоюза максимально упростить выдачу виз российским диссидентам. Такую информацию ведомство распространило в опубликованном документе, разъясняющем новые визовые правила для граждан РФ. В списке также упоминаются журналисты и представители "гражданского общества", которых, к слову, даже могут освободить от необходимости платить за визы.

"Еврокомиссия советует странам ЕС использовать имеющиеся возможности, чтобы упростить условия в таких случаях вплоть до возможности сокращения или отмены консульского сбора", — сказано в тексте.

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А вот для рядовых россиян Еврокомиссия рекомендует перейти на строгие правила. Среди них — увеличение срока выдачи "шенгена" до 45 дней и минимизирование выдачи многократных виз. А ещё из-за "угроз безопасности" страны ЕС могут отказать в выдаче документа заявителю или аннулировать действующий.

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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