Минюст признал иноагентами Латынину, Эйдельман и Майкла Наки
В Министерстве юстиции РФ приняли решение о внесении в реестр СМИ-иноагентов историка, публициста и политолога Валерия Соловья*. Кроме него список дополнили внештатный корреспондент "Новой газеты на Урале" Елена Шукаева* и Андрей Афанасьев*. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Также в реестре физлиц, выполняющих функции иностранного агента, появились журналист Майкл Наки*, Юлия Латынина* и историк Тамара Эйдельман*. В обосновании их включения в список отмечается "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках — Украина.
Включённый также в список иноагентов музыкант и телеведущий Андрей Макаревич* ранее отреагировал на внесение его в реестр. Основатель группы "Машина времени" счёл свой новый статус поводом для шуток.
*Включён в реестр физлиц-иноагентов.
ТАСС / Екатерина Кузьмина