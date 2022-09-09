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9 сентября, 18:55

Минюст признал иноагентами Латынину, Эйдельман и Майкла Наки

В Министерстве юстиции РФ приняли решение о внесении в реестр СМИ-иноагентов историка, публициста и политолога Валерия Соловья*. Кроме него список дополнили внештатный корреспондент "Новой газеты на Урале" Елена Шукаева* и Андрей Афанасьев*. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Также в реестре физлиц, выполняющих функции иностранного агента, появились журналист Майкл Наки*, Юлия Латынина* и историк Тамара Эйдельман*. В обосновании их включения в список отмечается "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

Признанная в РФ иноагентом журналистка Альбац уехала в США

Признанная в РФ иноагентом журналистка Альбац уехала в США

Включённый также в список иноагентов музыкант и телеведущий Андрей Макаревич* ранее отреагировал на внесение его в реестр. Основатель группы "Машина времени" счёл свой новый статус поводом для шуток.

*Включён в реестр физлиц-иноагентов.

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ТАСС / Екатерина Кузьмина

Ирина Фальке

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