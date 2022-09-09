Более миллиона москвичей проголосовали онлайн на муниципальных выборах

Более одного миллиона человек получили электронные бюллетени на выборах муниципальных депутатов в российской столице только за первые 12 часов, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году.

"Более миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве", — сказано в заявлении.