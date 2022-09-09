Более миллиона москвичей проголосовали онлайн на муниципальных выборах
Более одного миллиона человек получили электронные бюллетени на выборах муниципальных депутатов в российской столице только за первые 12 часов, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году.
"Более миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве", — сказано в заявлении.
Муниципальные выборы в Москве продлятся с 9 по 11 сентября в 125 районах города. Москвичам предстоит выбрать из более чем 5,7 тысячи кандидатов, которые займут 1417 мандатов в муниципальных советах. Проголосовать можно также в онлайн-формате на mos.ru. Уже воспользовался своим правом заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы онлайн.
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