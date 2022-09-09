"Удобно": Медведев онлайн проголосовал на муниципальных выборах в Москве
Медведев проголосовал на выборах в Москве онлайн
Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы онлайн. Видео голосования опубликовано в его аккаунте в соцсети "ВКонтакте".
Дмитрий Медведев проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы электронно. Видео © VK / Дмитрий Медведев
"Удобно", — подчеркнул Медведев.
Замруководителя Совета безопасности РФ проголосовал с помощью планшета, а затем прочитал с экрана "Ваш голос учтён".
Трёхдневное голосование на выборах муниципальных депутатов стартовало в Москве в пятницу, 9 сентября, и продлится до воскресенья. В этом году выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы. Избирательные участки будут открыты для граждан ежедневно с 08:00 до 20:00. Как сообщал Лайф, более пяти тысяч хакерских атак на систему онлайн-голосования было отражено в Москве в единый день голосования.
Единый день голосования (ЕДГ)
VK / Дмитрий Медведев