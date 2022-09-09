"Удобно": Медведев онлайн проголосовал на муниципальных выборах в Москве

Трёхдневное голосование на выборах муниципальных депутатов стартовало в Москве в пятницу, 9 сентября, и продлится до воскресенья. В этом году выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы. Избирательные участки будут открыты для граждан ежедневно с 08:00 до 20:00. Как сообщал Лайф, более пяти тысяч хакерских атак на систему онлайн-голосования было отражено в Москве в единый день голосования.