Опубликовано видео полыхающей после удара ВСУ больницы в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле городской больницы со стороны ВСУ
Местная больница в Донецке, обстрелянная ВСУ. Обложка © Telegram / Алексей КулемZин
Больница в Калининском районе Донецка попала под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
Территория местной больницы в Донецке, где был совершён обстрел со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Алексей КулемZин
"Украинские фашисты обстреляли территорию больницы Калинина", — написал он.
Судя по опубликованным кадрам, горит крыша медучреждения. Информация о погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ пока не поступала. В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) уточнили, что речь идёт о ДоКТМО на проспекте Ильича.
Ранее ВСУ обстреляли парк в центре Донецка в Ворошиловском районе, в результате чего двое погибли и как минимум пять человек получили ранения.