Опубликовано видео полыхающей после удара ВСУ больницы в Донецке

Больница в Калининском районе Донецка попала под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Территория местной больницы в Донецке, где был совершён обстрел со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Алексей КулемZин

"Украинские фашисты обстреляли территорию больницы Калинина", — написал он.

Судя по опубликованным кадрам, горит крыша медучреждения. Информация о погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ пока не поступала. В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) уточнили, что речь идёт о ДоКТМО на проспекте Ильича.