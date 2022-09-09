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Опубликовано 9 сентября 2022, 18:40

Опубликовано видео полыхающей после удара ВСУ больницы в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле городской больницы со стороны ВСУ

Местная больница в Донецке, обстрелянная ВСУ. Обложка © Telegram / Алексей КулемZин

Местная больница в Донецке, обстрелянная ВСУ. Обложка © Telegram / Алексей КулемZин

Больница в Калининском районе Донецка попала под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Территория местной больницы в Донецке, где был совершён обстрел со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Алексей КулемZин

"Украинские фашисты обстреляли территорию больницы Калинина", — написал он.

Судя по опубликованным кадрам, горит крыша медучреждения. Информация о погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ пока не поступала. В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) уточнили, что речь идёт о ДоКТМО на проспекте Ильича.

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Ранее ВСУ обстреляли парк в центре Донецка в Ворошиловском районе, в результате чего двое погибли и как минимум пять человек получили ранения.

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Анатолий Симоненко
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