Россия перебрасывает огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк" на Харьковское направление
Российские военные перебрасывают огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк" в Харьковскую область, сообщает корреспондент РИА "Новости". На этом направлении сейчас ведутся тяжёлые бои с украинскими войсками, которые перешли в контрнаступление 7 сентября.
Системы ТОС-1А способны поражать не только живую силу, но также технику и фортификационные сооружения при помощи термобарических боеприпасов калибра 220 мм, от которых не спасут блиндажи.
Ранее устрашающую колонну российских РСЗО "Ураган" сняли на видео по пути в Харьковскую область. Его опубликовало Министерство обороны России, которое усиливает группировку на данном направлении. Туда перебрасываются также и новые боевые машины пехоты.
Минобороны РФ