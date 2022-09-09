Россия перебрасывает огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк" на Харьковское направление

Российские военные перебрасывают огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк" в Харьковскую область, сообщает корреспондент РИА "Новости". На этом направлении сейчас ведутся тяжёлые бои с украинскими войсками, которые перешли в контрнаступление 7 сентября.

Системы ТОС-1А способны поражать не только живую силу, но также технику и фортификационные сооружения при помощи термобарических боеприпасов калибра 220 мм, от которых не спасут блиндажи.