ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 сентября 2022, 19:07
4583

Россия перебрасывает огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк" на Харьковское направление

Российские военные перебрасывают огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк" в Харьковскую область, сообщает корреспондент РИА "Новости". На этом направлении сейчас ведутся тяжёлые бои с украинскими войсками, которые перешли в контрнаступление 7 сентября.

Системы ТОС-1А способны поражать не только живую силу, но также технику и фортификационные сооружения при помощи термобарических боеприпасов калибра 220 мм, от которых не спасут блиндажи.

Минобороны показало видео переброски российских войск на Харьковское направление
Минобороны показало видео переброски российских войск на Харьковское направление

Ранее устрашающую колонну российских РСЗО "Ураган" сняли на видео по пути в Харьковскую область. Его опубликовало Министерство обороны России, которое усиливает группировку на данном направлении. Туда перебрасываются также и новые боевые машины пехоты.

BannerImage

Минобороны РФ

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar