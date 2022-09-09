Байден подтвердил, что приедет на похороны Елизаветы II

Президент США Джо Байден сообщил, что собирается присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам в пятницу.

"Да. Я не знаю пока деталей, но я поеду", — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос о возможной поездке в Великобританию.