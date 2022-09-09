Байден подтвердил, что приедет на похороны Елизаветы II
Президент США Джо Байден сообщил, что собирается присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам в пятницу.
"Да. Я не знаю пока деталей, но я поеду", — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос о возможной поездке в Великобританию.
Ранее Кремль ответил на вопрос о поездке президента Владимира Путина на похороны Елизаветы II. Как отметил пресс-секретарь российского лидера, пока не объявлена протокольная процедура, рано говорить о том, кто будет представлять на траурной церемонии Россию.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз. Церемония его коронации состоится в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.
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