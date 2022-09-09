НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 сентября, 19:07

Байден подтвердил, что приедет на похороны Елизаветы II

Президент США Джо Байден сообщил, что собирается присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам в пятницу.

"Да. Я не знаю пока деталей, но я поеду", — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос о возможной поездке в Великобританию.

Байден: Елизавета II была не просто монархом, она определила эпоху

Байден: Елизавета II была не просто монархом, она определила эпоху

Ранее Кремль ответил на вопрос о поездке президента Владимира Путина на похороны Елизаветы II. Как отметил пресс-секретарь российского лидера, пока не объявлена протокольная процедура, рано говорить о том, кто будет представлять на траурной церемонии Россию.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз. Церемония его коронации состоится в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров