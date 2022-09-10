Путин: Погибшие в ходе спецоперации на Украине военные отдали жизни за Россию
Погибшие в ходе спецоперации на Украине военнослужащие отдали жизнь за Россию. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном концерте в честь Дня города Москвы в парке "Зарядье".
Путин заявил, что погибшие в ходе спецоперации на Украине военнослужащие отдали жизнь за Россию. Видео © LIFE
"Сегодня с нами военнослужащие, сражающиеся за мирную жизнь в Донбассе, москвичи, отличившиеся в ходе специальной военной операции, семьи, к сожалению, ушедших из жизни, погибших наших боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию" — подчеркнул глава государства.
Путин также отметил, что в "Зарядье" присутствуют заслуженные врачи и учителя, которые оказывают медпомощь и "дают путёвку в жизнь" многим москвичам. Кроме того, на торжественное мероприятие были приглашены известные в России деятели науки, культуры и искусства, отметил президент. Глава государства подчеркнул, что благодаря им Москва как город-труженик и город-герой всегда была на высоте.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин поздравил москвичей с 875-летием столицы. Он отметил, что Москва по праву считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира.
ТАСС / Владимир Новиков / POOL