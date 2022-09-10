В Британии рассказали, почему Германия рискует обрушить еврозону

Энергетический кризис в ФРГ может привести к разрушению еврозоны. Об этом говорится в публикации британского издания Spiked. По мнению автора материала, сейчас опустошается самая сильная экономика Европы.

"Еврозона настолько сильно зависит от Германии, что последствия тех экономических потрясений, с которыми Берлин сейчас сталкивается, скоро будут ощущаться по всему континенту", — пишет Spiked.

Как сообщает издание, ФРГ впервые за много лет зафиксировала дефицит торгового баланса. В том числе из-за этого стоимость евро стремительно падает по отношению к доллару и швейцарскому франку, подчёркивает автор. Правящие круги ФРГ считают, что трудности появились из-за украинского конфликта. Однако именно решение немецкого экс-канцлера Ангелы Меркель в 2011 году отказаться от атомной энергетики привело к зависимости Германии от голубого топлива из РФ, говорится в публикации.

По мнению автора, данный шаг в том числе привёл ФРГ к энергетическому кризису. При этом расплачиваться за допущенные ошибки придётся гражданам страны, пишет Spiked.