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10 сентября, 00:36

Шольц раскрыл секрет своего 40-летнего портфеля

Шольц раскрыл содержимое купленного 40 лет назад портфеля и признался ему в любви

Олаф Шольц раскрыл секрет своего портфеля, который был куплен им почти 40 лет назад. У себя в соцсетях немецкий канцлер разместил фото с аксессуаром и признался в любви к нему.

"Скоро будет 40 лет, как мой чёрный портфель сопровождает меня на каждую встречу, в поездках за границу и на отдых. Я приобрёл его, будучи молодым юристом. То, что я к нему привязан, это очевидно. С каждым годом он нравится мне всё больше и больше", — рассказал политик.

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Шольц отметил, что окружающих регулярно интересует, что скрыто в его портфеле, и решил раскрыть его содержимое. По словам канцлера, в нём он хранит очки, бумаги и газеты.

Ранее СМИ раскрыли размер жалования официальных лиц Германии. У Шольца оказалась самая большая зарплата: он получает более 30 тысяч евро. Следом за ним идут министр экономики Роберт Хабек, глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр финансов Кристиан Линднер. Каждый из них зарабатывает примерно 25,5 тысячи евро ежемесячно.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Michael Kappeler

Дмитрий Алексиевич

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