Шольц раскрыл секрет своего 40-летнего портфеля

Олаф Шольц раскрыл секрет своего портфеля, который был куплен им почти 40 лет назад. У себя в соцсетях немецкий канцлер разместил фото с аксессуаром и признался в любви к нему.

"Скоро будет 40 лет, как мой чёрный портфель сопровождает меня на каждую встречу, в поездках за границу и на отдых. Я приобрёл его, будучи молодым юристом. То, что я к нему привязан, это очевидно. С каждым годом он нравится мне всё больше и больше", — рассказал политик.

Шольц отметил, что окружающих регулярно интересует, что скрыто в его портфеле, и решил раскрыть его содержимое. По словам канцлера, в нём он хранит очки, бумаги и газеты.