Умер главный конструктор самолётов Ил-18 и Ил-62

Главный конструктор пассажирских самолётов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной компании (ОАК).

"Сегодня на 70-м году жизни скончался директор программы Ил-18, Ил-62, главный конструктор Мухтаров Шамиль Джаватович", — говорится в сообщении ОАК в телеграм-канале.

С 2008 года Мухтаров в должности главного конструктора ПАО "Ил" руководил работами по модернизации и поддержанию лётной годности самолётов Ил-18, Ил-20, Ил-38, Ил-38Н, Ил-38SD, Ил-62.

"На всех занимаемых постах Шамиль Джаватович всегда отличался профессионализмом, конструкторским талантом, широким научно-техническим кругозором, добросовестным отношением к порученному делу, исключительной личной дисциплинированностью", — добавили в авиастроительной компании.

В Объединённой авиастроительной компании и ПАО "Ил" выразили соболезнования родным и близким Мухтарова.