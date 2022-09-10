Пенсионеры узнали оптимальный день для увольнения

Работающие пенсионеры после увольнения могут рассчитывать на индексацию пенсии. Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина разъясняет, что главное в этом вопросе — уволиться в последний день месяца, но никак не в первых числах. Месяц в этом случае будет зачтён как полностью отработанный, пенсию не проиндексируют. Пример эксперт привела в беседе с агентством "Прайм".

Вне зависимости от того, уволился ли пенсионер 1 марта (считается последним рабочим днём) или 31 марта, Пенсионный фонд РФ получит информацию о факте работы в апреле. Таким образом, этот работник только за апрель не будет в списках работающих. Отчёт за апрель появится в ПФР в мае. В июне появится решение об индексации, а в июле её произведут, рассказала Сорокина.

При этом идти в ПФР и сообщать о "неработающем" статусе для получения надбавки необязательно. В фонде получат всю необходимую информацию по работнику от работодателя, и индексация будет произведена автоматически.