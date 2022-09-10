"Нафтогаз" запускает против "Газпрома" новую тяжбу

Украинский "Нафтогаз" заявил о готовности подать новый иск против российского концерна "Газпром". В качестве причины называется якобы несвоевременная оплата услуг по транспортировке газа по украинским территориям.

В сообщении украинской компании говорится, что "Нафтогаз" требует от "Газпрома" денежные средства за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые "не были им уплачены вовремя и в полном объёме".

Как отмечает глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, транзитный контракт 2019 года был подписан на условиях "качай или плати". "Газпром" в то же время с мая платит меньше предусмотренного соглашения. Витренко утверждает, что возглавляемая им украинская компания оценивает также возможность заявления дополнительных условий "Газпрому".