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9 сентября, 23:20

"Нафтогаз" запускает против "Газпрома" новую тяжбу

Украинский "Нафтогаз" анонсировал запуск арбитража против "Газпрома"

Украинский "Нафтогаз" заявил о готовности подать новый иск против российского концерна "Газпром". В качестве причины называется якобы несвоевременная оплата услуг по транспортировке газа по украинским территориям.

В сообщении украинской компании говорится, что "Нафтогаз" требует от "Газпрома" денежные средства за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые "не были им уплачены вовремя и в полном объёме".

"Нафтогаз" рассматривает возможность подачи новых исков против "Газпрома"

"Нафтогаз" рассматривает возможность подачи новых исков против "Газпрома"

Как отмечает глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, транзитный контракт 2019 года был подписан на условиях "качай или плати". "Газпром" в то же время с мая платит меньше предусмотренного соглашения. Витренко утверждает, что возглавляемая им украинская компания оценивает также возможность заявления дополнительных условий "Газпрому".

Ранее оператор ГТС Украины (ОГТСУ) предложил компенсировать перебои в работе "Северного потока", используя транзитные коридоры через эту страну и Польшу. Украинский оператор предлагает прокачивать газ в качестве замены "Северному потоку" через газоизмерительную станцию "Суджа", а также по трубопроводу Ямал – Европа.

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ТАСС / Анна Марченко

Дмитрий Алексиевич

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