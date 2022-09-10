США запретят морскую транспортировку нефти из России с 5 декабря
Минфин США анонсировал запрет на морскую транспортировку российской нефти с 5 декабря
Минфин США рассказал о сроках запрета со стороны ЕС, США и их союзников из G7 на морскую транспортировку российской нефти. Это произойдёт 5 декабря, заявили в ведомстве, а запрет на перевозку нефтепродуктов анонсирован на 5 февраля следующего года.
"Запрет в отношении транспортировки сырой нефти морским путём вступает в силу 5 декабря 2022 года, в отношении морской транспортировки нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года", — цитирует сообщение Минфина США РИА "Новости".
Исключение будет сделано для поставок, которые укладываются в ценовые ограничения, их определят союзники.
О том, что страны "Группы семи" могут запретить оказывать услуги, связанные с морской перевозкой нефти и нефтепродуктов из России, стало известно ещё в начале августа, когда было распространено соответствующее коммюнике G7. Сообщалось, что вместе с ограничениями страны G7 готовы рассмотреть и механизмы, благодаря которым "уязвимые страны" смогут сохранить доступ к российским энергоносителям.
ТАСС / Zuma / Xu Congjun