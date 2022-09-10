США запретят морскую транспортировку нефти из России с 5 декабря

Минфин США рассказал о сроках запрета со стороны ЕС, США и их союзников из G7 на морскую транспортировку российской нефти. Это произойдёт 5 декабря, заявили в ведомстве, а запрет на перевозку нефтепродуктов анонсирован на 5 февраля следующего года.

"Запрет в отношении транспортировки сырой нефти морским путём вступает в силу 5 декабря 2022 года, в отношении морской транспортировки нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года", — цитирует сообщение Минфина США РИА "Новости".

Исключение будет сделано для поставок, которые укладываются в ценовые ограничения, их определят союзники.