Представители Москальковой отчитались о проверках на выборах
Аппарат Москальковой проверил соблюдение прав граждан на выборах в трёх регионах
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что её представители занимались мониторингом соблюдения прав граждан на выборах в трёх регионах — Владимирской, Новгородской и Ярославской областях. Омбудсмен в телеграм-канале сообщила, что нарушений не выявили.
Во Владимирской области представители аппарата побывали на нескольких избирательных участках, а также провели мониторинг в ФКУ СИЗО № 1. В Новгородской области был проведён мониторинг голосования в ИВС МВД России "Новгородский" и на УИК № 1227 Великого Новгорода. На момент посещения представителя группы ФКУ СИЗО-1 проголосовало уже 200 человек из 271, имеющих право голоса.
Везде обошлось без жалоб, подчеркнула Москалькова, добавив, что на горячую линию уполномоченного, посвящённую избирательным правам граждан, поступило четыре обращения.
Ранее кандидат политических наук и заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василий Зорин заявил Лайфу, что в первый день голосования на выборах разного уровня в России стало видно, что избирательная система успешно прошла стресс-тест и работает штатно.
ТАСС / Николай Михальченко