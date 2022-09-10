Представители Москальковой отчитались о проверках на выборах

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что её представители занимались мониторингом соблюдения прав граждан на выборах в трёх регионах — Владимирской, Новгородской и Ярославской областях. Омбудсмен в телеграм-канале сообщила, что нарушений не выявили.

Во Владимирской области представители аппарата побывали на нескольких избирательных участках, а также провели мониторинг в ФКУ СИЗО № 1. В Новгородской области был проведён мониторинг голосования в ИВС МВД России "Новгородский" и на УИК № 1227 Великого Новгорода. На момент посещения представителя группы ФКУ СИЗО-1 проголосовало уже 200 человек из 271, имеющих право голоса.

Везде обошлось без жалоб, подчеркнула Москалькова, добавив, что на горячую линию уполномоченного, посвящённую избирательным правам граждан, поступило четыре обращения.