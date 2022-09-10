Экс-помощник Рейгана предложил новую тактику по Украине

Налогоплательщикам в США невыгодны затягивание и заморозка украинского кризиса, а Европе следует самостоятельно решать вопросы своей обороны без расчёта на "американскую халяву". Такое мнение озвучил старший научный сотрудник Института Катона, бывший спецпомощник экс-президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

В колонке для The American Conservative учёный заметил, что, несмотря на громкие заявления европейских политиков, их энтузиазм относительно повышения расходов на оборону угас. В связи с этим Бэндоу обвинил администрацию Джо Байдена в бездействии. Автор считает, что Белый дом не предпринимает ничего, чтобы заставить европейцев тратиться на оборону.

"В течение многих лет преуспевающие европейские союзники отказывались брать на себя ответственность за собственную оборону, предпочитая бесплатно пользоваться Америкой", — возмущается он.

Недовольство Бэндоу вызвало ещё и то, что европейские лидеры делают громкие заявления о поддержке Украины, однако большую часть помощи Киеву по-прежнему оказывает Вашингтон.