Курские власти заявили о ранении человека после атаки диверсантов

Во время нападения неизвестных на сотрудников Росгвардии в Курской области ранение получил один человек, эту информацию распространили власти региона. Как сообщает пресс-служба региональной администрации, сейчас ведутся поиски подозреваемых.

"Неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов в Суджанском районе, один человек ранен. Ведётся поиск подозреваемых. Просим сохранять спокойствие и бдительность", — сообщили в курской администрации.

Ранее, напомним, в городе Судже был объявлен план "Перехват" — здесь идёт розыск возможных украинских диверсантов, которые обстреляли бойцов "Росгвардии" из "газели". По информации Mash, нападение произошло на блокпосту у объездной автодороги. Силовики попытались остановить подозрительную "газель", из которой открыли огонь. Сообщалось о раненых, но их число и состояние до сих пор не известно.