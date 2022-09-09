Король Великобритании Карл III объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским. Об этом он сообщил в первом телевизионном обращении к нации.

"Я горжусь тем, что делаю Уильяма принцем Уэльским, страны, чей титул я имел такую большую честь носить на протяжении всей моей жизни", — отметил он.

По словам Карла III, он уверен, что принц и принцесса Уэльская продолжат вдохновлять и поднимать социальные вопросы нации. Также британский король подчеркнул, что с любовью относится к своему младшему сыну, принцу Гарри, и его супруге, американке Меган Маркл, эмигрировавшим в США.