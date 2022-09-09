Карл III объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским
Король Великобритании Карл III объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским. Об этом он сообщил в первом телевизионном обращении к нации.
"Я горжусь тем, что делаю Уильяма принцем Уэльским, страны, чей титул я имел такую большую честь носить на протяжении всей моей жизни", — отметил он.
По словам Карла III, он уверен, что принц и принцесса Уэльская продолжат вдохновлять и поднимать социальные вопросы нации. Также британский король подчеркнул, что с любовью относится к своему младшему сыну, принцу Гарри, и его супруге, американке Меган Маркл, эмигрировавшим в США.
В телеобращении к жителям Британии король также назвал свою мать, Елизавету II, примером, который вдохновляет его.
Лайф писал ранее, что королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз — Карл III. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики.
ТАСС / EPA / NEIL HALL