Лишь в больнице женщина узнала, что её почку тайно продал муж

В Индии женщина попала в больницу с сильными болями в животе и узнала от врачей, что стало причиной дискомфорта. Как выяснилось, несколько лет назад муж индианки тайно продал её почку. Об инциденте сообщает World of Buzz.

По информации издания, в ходе обследования 31-летней Ранджиты Кунду медики увидели, что у неё отсутствует почка. Отдельно врачей удивила реакция самой пациентки — она услышала об этом явно в первый раз в жизни. Оказалось, почку женщины тайно продал её супруг, а произошло это ещё четыре года назад.

В 2018 году женщина удаляла камни в почках и легла в больницу, которую посоветовал супруг. Процедура проходила под общим наркозом, и в это время муж Кунду согласился продать почку жены пациенту той же клиники. Очнувшейся после наркоза женщине о потере органа не сообщили.

Деньги за почку жены мужчина поделил с сестрой. Восемь месяцев назад он с Кунду, как оказалось, ещё и развёлся. Теперь оскорблённая женщина решила подать заявление в полицию.