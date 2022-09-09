Лишь в больнице женщина узнала, что её почку тайно продал муж
В Индии женщина попала в больницу и узнала, что четыре года назад муж продал её почку
В Индии женщина попала в больницу с сильными болями в животе и узнала от врачей, что стало причиной дискомфорта. Как выяснилось, несколько лет назад муж индианки тайно продал её почку. Об инциденте сообщает World of Buzz.
По информации издания, в ходе обследования 31-летней Ранджиты Кунду медики увидели, что у неё отсутствует почка. Отдельно врачей удивила реакция самой пациентки — она услышала об этом явно в первый раз в жизни. Оказалось, почку женщины тайно продал её супруг, а произошло это ещё четыре года назад.
В 2018 году женщина удаляла камни в почках и легла в больницу, которую посоветовал супруг. Процедура проходила под общим наркозом, и в это время муж Кунду согласился продать почку жены пациенту той же клиники. Очнувшейся после наркоза женщине о потере органа не сообщили.
Деньги за почку жены мужчина поделил с сестрой. Восемь месяцев назад он с Кунду, как оказалось, ещё и развёлся. Теперь оскорблённая женщина решила подать заявление в полицию.
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