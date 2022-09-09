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9 сентября, 19:32

Карл III заверил Гарри и Меган в своей любви к ним

Карл III сообщил, что с любовью относится к принцу Гарри и Меган Маркл, переехавшим в США

Король Великобритании Карл III с любовью относится к своему младшему сыну, принцу Гарри, и его супруге, американке Меган Маркл, эмигрировавшим в США. Об этом он заявил в первом телевизионном обращении к нации.

"Я также хочу выразить свою любовь Гарри и Меган в тот момент, когда они продолжают строить свою жизнь за рубежом", — подчеркнул британский монарх.

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Лайф писал ранее, что королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз (Карл III). Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики.

Напомним также, Меган Маркл в беседе с телеведущей Опрой Уинфри рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о суициде. В МИД России интервью назвали обрушением декораций, а королева, по данным британских СМИ, уже была готова идти на мировую.

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ТАСС / Kirsty Wigglesworth

Анатолий Симоненко

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