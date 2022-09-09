Карл III заверил Гарри и Меган в своей любви к ним

Король Великобритании Карл III с любовью относится к своему младшему сыну, принцу Гарри, и его супруге, американке Меган Маркл, эмигрировавшим в США. Об этом он заявил в первом телевизионном обращении к нации.

"Я также хочу выразить свою любовь Гарри и Меган в тот момент, когда они продолжают строить свою жизнь за рубежом", — подчеркнул британский монарх.