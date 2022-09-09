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9 сентября, 19:46

ВКС России уничтожили лидера "Катиба таухид" в Сирии

Главарь группировки "Катиба таухид валь-джихад" ликвидирован после удара ВКС по боевикам в Идлибе

Причастный к сирийским терактам главарь группировки "Катиба таухид валь-джихад"* ликвидирован в Идлибе. Как сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров, это произошло вследствие удара ВКС РФ по лагерю боевиков в Идлибе 8 сентября.

"По полученным данным, в результате удара ВКС России по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября был ликвидирован лидер незаконного вооружённого формирования "Катиба таухид валь-джихад"* Мухтаров Сирожиддин Зиявутдинович (позывной Абу Салох)", — сказал Егоров на брифинге, передаёт РИА "Новости".

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Ликвидированный главарь причастен к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры Сирии, добавил он.

Ранее Егоров сообщил, что Воздушно-космические силы России уничтожили в Сирии лагерь террористов из группировки "Джебхат ан-нусра"*. По словам генерала, в результате нанесённого удара ликвидированы штаб, узел связи и склад артиллерийских боеприпасов.

* Террористическая группировка, запрещённая в России.

Обложка ©

ТАСС / Минобороны РФ

Дмитрий Алексиевич

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