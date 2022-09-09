По Новой Каховке выпущено 14 ракет, сработала система ПВО

В Новой Каховке Херсонской области работает система ПВО, об этом сообщает администрация города. По данным городских властей, зафиксировано до 14 взрывов.

"В 22:29 в Новой Каховке снова работает ПВО. Около десяти воздушных взрывов. В 22:31 — ещё четыре взрыва. В городе звучит сирена воздушной тревоги", — сообщает администрация в телеграм-канале.