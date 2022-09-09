По Новой Каховке выпущено 14 ракет, сработала система ПВО
В Новой Каховке Херсонской области работает система ПВО, об этом сообщает администрация города. По данным городских властей, зафиксировано до 14 взрывов.
"В 22:29 в Новой Каховке снова работает ПВО. Около десяти воздушных взрывов. В 22:31 — ещё четыре взрыва. В городе звучит сирена воздушной тревоги", — сообщает администрация в телеграм-канале.
Это уже пятая за сутки воздушная тревога в городе.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины обстреляли Новую Каховку: 6 сентября там прогремело 16 взрывов, а 2 сентября ВСУ разрушили водный элеватор при обстреле города.
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ТАСС / Сергей Мальгавко