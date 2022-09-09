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9 сентября, 20:01

По Новой Каховке выпущено 14 ракет, сработала система ПВО

В Новой Каховке Херсонской области работает система ПВО, об этом сообщает администрация города. По данным городских властей, зафиксировано до 14 взрывов.

"В 22:29 в Новой Каховке снова работает ПВО. Около десяти воздушных взрывов. В 22:31 — ещё четыре взрыва. В городе звучит сирена воздушной тревоги", — сообщает администрация в телеграм-канале.

ВСУ разрушили водный элеватор в Новой Каховке, уничтожив огромное количество зерна

ВСУ разрушили водный элеватор в Новой Каховке, уничтожив огромное количество зерна

Это уже пятая за сутки воздушная тревога в городе.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины обстреляли Новую Каховку: 6 сентября там прогремело 16 взрывов, а 2 сентября ВСУ разрушили водный элеватор при обстреле города.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Дмитрий Алексиевич

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