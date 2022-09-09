Дети Меган и Гарри после смерти Елизаветы II могут получить новый статус
Юный Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, внук нового короля Великобритании Карла III, после вступления деда на престол может получить право называться принцем, а его маленькая сестра Лилибет Диана — принцессой. Титулы должны достаться детям в соответствии с правилами, которые ещё в далёком 1917 году установил король Георг V.
Монарх решил, что лишь внуки действующего короля имеют право именоваться принцем или принцессой, а также Их Королевскими Высочествами. Именно по этой причине Арчи и Лили не стали принцем и принцессой сразу после рождения. Их кузенам — сыновьям и дочке принца Уильяма — повезло больше, поскольку дети стали исключением из правил как правнуки королевы по прямой линии престолонаследия.
Уже в ближайшие месяцы станет ясно, сможет ли смерть Елизаветы II сплотить королевскую семью. По слухам, именно отец Гарри, а не 96-летняя бабушка противился раздаче титулов детям принца и бывшей американской актрисы. В этом случае семье Меган и Гарри будет лучше продолжить свою тихую и уединённую жизнь вдали от Букингемского дворца и его интриг.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз. Церемония его коронации состоится в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно. Он взял имя Карл III и выступил с первым заявлением после смерти матери.
ТАСС / EPA / DEAN LEWINS