Дети Меган и Гарри после смерти Елизаветы II могут получить новый статус

Юный Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, внук нового короля Великобритании Карла III, после вступления деда на престол может получить право называться принцем, а его маленькая сестра Лилибет Диана — принцессой. Титулы должны достаться детям в соответствии с правилами, которые ещё в далёком 1917 году установил король Георг V.

Монарх решил, что лишь внуки действующего короля имеют право именоваться принцем или принцессой, а также Их Королевскими Высочествами. Именно по этой причине Арчи и Лили не стали принцем и принцессой сразу после рождения. Их кузенам — сыновьям и дочке принца Уильяма — повезло больше, поскольку дети стали исключением из правил как правнуки королевы по прямой линии престолонаследия.