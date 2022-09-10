В США пообещали санкции против россиян, поддерживающих позицию властей

Соединённые Штаты не откажется от санкций против России до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине. О таких планах американской администрации заявил координатор санкционной политики при Госдепартаменте США Джеймс О'Брайен.

С каждым днем экономическое давление будет становиться только сильнее, сказал представитель Госдепа, добавив, что ограничения могут коснуться всех, кто поддерживает действия российских властей.

"Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов", — цитирует комментарий американского чиновник РИА "Новости".

О'Брайен сообщил также, что власти США уже заняты разработкой очередного пакета санкций. Этот процесс по его словам, в будущем не остановится.