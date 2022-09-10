В США пообещали санкции против россиян, поддерживающих позицию властей
Госдеп предупредил россиян, что дальнейшие санкции США будут "только хуже"
Соединённые Штаты не откажется от санкций против России до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине. О таких планах американской администрации заявил координатор санкционной политики при Госдепартаменте США Джеймс О'Брайен.
С каждым днем экономическое давление будет становиться только сильнее, сказал представитель Госдепа, добавив, что ограничения могут коснуться всех, кто поддерживает действия российских властей.
"Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов", — цитирует комментарий американского чиновник РИА "Новости".
О'Брайен сообщил также, что власти США уже заняты разработкой очередного пакета санкций. Этот процесс по его словам, в будущем не остановится.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что зацикленность Вашингтона на санкциях мешает ему осознать, что такая стратегия в отношении РФ потерпела неудачу. Так он прокомментировал публикацию Госдепартаментом материалов, призванных "развенчать миф" об устойчивости российской экономики.
ТАСС / Валерий Шарифулин