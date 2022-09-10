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9 сентября, 21:05

Заботиться о собаках Елизаветы II будет обвинённый в изнасиловании принц Эндрю

Корги Елизаветы II могут переехать к обвинённому в изнасиловании принцу Эндрю

Королевский биограф Ингрид Сьюард раскрыла дальнейшую судьбу питомцев умершей Елизаветы II. Предположительно, за корги Её Величества присмотрит принц Эндрю. Об этом сообщает издание Newsweek.

В последние месяцы жизни Елизавета II держала двух собак породы корги (Мьюика и Сэнди), а также дорги (Кэнди) и двух кокер-спаниелей. По мнению Сьюард, о них позаботятся родственники британской королевы.

"Думаю, за собаками присмотрит её семья. Вероятно, Эндрю, поскольку это он подарил их ей", — сказала биограф.

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Между тем писатель Пенни Джунор предположила, что за корги продолжат ухаживать сотрудники Елизаветы II. Впрочем, какой-либо официальной информации о планах королевской семьи относительно осиротевших собак пока нет.

Елизавета II с детства любила и разводила собак породы корги. Первого питомца будущей королеве подарили, когда ей было семь лет. После того как Елизавета взошла на престол, её многочисленным питомцам были отведены отдельные покои в Букингемском дворце.

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В августе американка Вирджиния Робертс-Джуффре подала в суд на принца Эндрю, заявив, что второй сын королевы Елизаветы II изнасиловал её 20 лет назад. Она потребовала от герцога Йоркского компенсацию за физический и моральный ущерб. Королева Великобритании Елизавета II объявила, что Эндрю больше не сможет называться "Его Королевское Высочество" из-за подобных обвинений.

А в марте прошлого года сообщалось, что Елизавета II дала имена двум собакам породы корги, которых ей подарили несколько дней назад. Питомцев назвали Фергус и Мик. Первый пёс, помесь корги и таксы, или дорги, назван в честь дяди-героя монархини Фергюса Боуз-Лайона, который погиб во время Первой мировой войны в 1915 году. Второй щенок получил кличку по названию любимого озера Лох-Мик в поместье Её Величества Балморал в Шотландии.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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