Заботиться о собаках Елизаветы II будет обвинённый в изнасиловании принц Эндрю
Корги Елизаветы II могут переехать к обвинённому в изнасиловании принцу Эндрю
Королевский биограф Ингрид Сьюард раскрыла дальнейшую судьбу питомцев умершей Елизаветы II. Предположительно, за корги Её Величества присмотрит принц Эндрю. Об этом сообщает издание Newsweek.
В последние месяцы жизни Елизавета II держала двух собак породы корги (Мьюика и Сэнди), а также дорги (Кэнди) и двух кокер-спаниелей. По мнению Сьюард, о них позаботятся родственники британской королевы.
"Думаю, за собаками присмотрит её семья. Вероятно, Эндрю, поскольку это он подарил их ей", — сказала биограф.
Между тем писатель Пенни Джунор предположила, что за корги продолжат ухаживать сотрудники Елизаветы II. Впрочем, какой-либо официальной информации о планах королевской семьи относительно осиротевших собак пока нет.
Елизавета II с детства любила и разводила собак породы корги. Первого питомца будущей королеве подарили, когда ей было семь лет. После того как Елизавета взошла на престол, её многочисленным питомцам были отведены отдельные покои в Букингемском дворце.
В августе американка Вирджиния Робертс-Джуффре подала в суд на принца Эндрю, заявив, что второй сын королевы Елизаветы II изнасиловал её 20 лет назад. Она потребовала от герцога Йоркского компенсацию за физический и моральный ущерб. Королева Великобритании Елизавета II объявила, что Эндрю больше не сможет называться "Его Королевское Высочество" из-за подобных обвинений.
А в марте прошлого года сообщалось, что Елизавета II дала имена двум собакам породы корги, которых ей подарили несколько дней назад. Питомцев назвали Фергус и Мик. Первый пёс, помесь корги и таксы, или дорги, назван в честь дяди-героя монархини Фергюса Боуз-Лайона, который погиб во время Первой мировой войны в 1915 году. Второй щенок получил кличку по названию любимого озера Лох-Мик в поместье Её Величества Балморал в Шотландии.
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