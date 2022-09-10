Заботиться о собаках Елизаветы II будет обвинённый в изнасиловании принц Эндрю

Королевский биограф Ингрид Сьюард раскрыла дальнейшую судьбу питомцев умершей Елизаветы II. Предположительно, за корги Её Величества присмотрит принц Эндрю. Об этом сообщает издание Newsweek.

В последние месяцы жизни Елизавета II держала двух собак породы корги (Мьюика и Сэнди), а также дорги (Кэнди) и двух кокер-спаниелей. По мнению Сьюард, о них позаботятся родственники британской королевы.

"Думаю, за собаками присмотрит её семья. Вероятно, Эндрю, поскольку это он подарил их ей", — сказала биограф.

Между тем писатель Пенни Джунор предположила, что за корги продолжат ухаживать сотрудники Елизаветы II. Впрочем, какой-либо официальной информации о планах королевской семьи относительно осиротевших собак пока нет.

Елизавета II с детства любила и разводила собак породы корги. Первого питомца будущей королеве подарили, когда ей было семь лет. После того как Елизавета взошла на престол, её многочисленным питомцам были отведены отдельные покои в Букингемском дворце.