"Забирали шубы": Очевидцы рассказали, как при пожаре в уфимском ТЦ мародёры обносили магазины

В Уфе в горящем здании ТЦ "Меркурий" мародёры начали красть оставленный товар. Соответствующие видео появились в социальных сетях.

Мародёры выносят вещи из магазинов во время пожара в ТЦ в Уфе. Видео © VK / "БашДТП | Уфа и Башкортостан", "Подслушано Уфа"

На снятых кадрах заметно, что некоторые граждане начали воровать шубы, которые пытались спасти продавцы из полыхающего торгового центра. При этом на видео изнутри ТЦ видно, что толпа, несмотря на пожар, выносит вещи из магазинов, в частности шубы и электронные сигареты.

"На камеру снимаю всё, воровать нельзя", — говорит человек на одном из видео, после чего толпа разбегается.

По данным местных СМИ, на некоторых опубликованных видеозаписях могут быть хозяева торговых точек, арендаторы. Они пытались пройти через оцепление и забрать свои вещи. Также добавим, что спасателям удалось локализовать пожар в ТЦ "Меркурий" на площади 5,4 тысячи квадратных метров.