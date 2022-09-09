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9 сентября, 18:06

В Уфе загорелся торговый центр "Меркурий"

В ТЦ "Меркурий" в Орджоникидзевском районе Уфы произошёл пожар. По словам очевидцев, возгорание началось на втором этаже, а затем перекинулся на всё здание.

В Уфе горит ТЦ "Меркурий". Видео © VK / "Новости Приволжья"

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан примерно в восемь часов вечера. Судя по комментариям очевидцев о том, что тепло от огня чувствуется издалека, площадь возгорания достаточно крупная. По информации Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, в тушении пожара задействовано 18 единиц техники и 54 человека.

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Ранее в МЧС Казахстана назвали возможную причину лесных пожаров в регионе. В министерстве отметили, что обстановка сейчас стабильная и контролируемая, без риска распространения возгорания на жилые массивы.

Обложка ©

VK / "Новости Приволжья"

Ирина Фальке

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