Президент Латвии вручил Зеленскому высшую военную награду — орден Виестура

Президент Латвии Эгилс Левитс в рамках своего визита в Киев 9 сентября вручил главе Украины Владимиру Зеленскому высшую военную награду Балтийской республики — орден Виестура. Об этом сообщается на сайте офиса лидера Незалежной.

"Решение о награждении Владимира Зеленского за героическую защиту своей страны, земли, а также за защиту безопасности Европы принял Капитул орденов Латвии 1 марта 2022 года", — уточняется в комментарии пресс-службы.

Орден был учреждён и утверждён президентом Латвии в 1938 году, своё название он получил в честь легендарного вождя земгалов (балтийских народов) Виестурса. Награда предназначалась исключительно для военных чинов.