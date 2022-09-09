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9 сентября, 17:43

Президент Латвии вручил Зеленскому высшую военную награду — орден Виестура

<p>Эгилс Левитс и Владимир Зеленский. Фото © Офис Президента Украины</p>

Эгилс Левитс и Владимир Зеленский. Фото © Офис Президента Украины

Президент Латвии Эгилс Левитс в рамках своего визита в Киев 9 сентября вручил главе Украины Владимиру Зеленскому высшую военную награду Балтийской республики — орден Виестура. Об этом сообщается на сайте офиса лидера Незалежной.

"Решение о награждении Владимира Зеленского за героическую защиту своей страны, земли, а также за защиту безопасности Европы принял Капитул орденов Латвии 1 марта 2022 года", — уточняется в комментарии пресс-службы.

Орден был учреждён и утверждён президентом Латвии в 1938 году, своё название он получил в честь легендарного вождя земгалов (балтийских народов) Виестурса. Награда предназначалась исключительно для военных чинов.

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Ранее Лайф сообщал, что украинский лидер стал первым зарубежным коллегой, кому позвонила британский политик Лиз Трасс, вступив на должность премьер-министра Великобритании. В канцелярии также подтвердили, что Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину в скором времени.

Ирина Фальке

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