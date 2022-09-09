Президент Латвии вручил Зеленскому высшую военную награду — орден Виестура
Эгилс Левитс и Владимир Зеленский. Фото © Офис Президента Украины
Президент Латвии Эгилс Левитс в рамках своего визита в Киев 9 сентября вручил главе Украины Владимиру Зеленскому высшую военную награду Балтийской республики — орден Виестура. Об этом сообщается на сайте офиса лидера Незалежной.
"Решение о награждении Владимира Зеленского за героическую защиту своей страны, земли, а также за защиту безопасности Европы принял Капитул орденов Латвии 1 марта 2022 года", — уточняется в комментарии пресс-службы.
Орден был учреждён и утверждён президентом Латвии в 1938 году, своё название он получил в честь легендарного вождя земгалов (балтийских народов) Виестурса. Награда предназначалась исключительно для военных чинов.
Ранее Лайф сообщал, что украинский лидер стал первым зарубежным коллегой, кому позвонила британский политик Лиз Трасс, вступив на должность премьер-министра Великобритании. В канцелярии также подтвердили, что Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину в скором времени.
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