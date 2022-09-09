Россиянка назвала причиной жалобы на Клаву Коку мат и вульгарные танцы у храма
Жительница Владивостока объяснила причины жалобы в прокуратуру на концерт Клавы Коки
Жительница Владивостока Ульяна Верба, пожаловавшаяся в прокуратуру на концерт Клавы Коки во время празднования Дня знаний, рассказала SHOT, что не понимает, как городские власти могли дать разрешение на исполнение песен с матерными текстами у храма.
Ульяна Верба объяснила, почему концерт Клавы Коки вызвал возмущение. Видео © t.me / SHOT
"Песни, содержание которых на данном концерте вызывают вопросы, нецензурная брань, откровенный мат наряду с кордебалетом, который исполнял вульгарные танцы, оставляют много вопросов. В первую очередь к администрации города и Министерству культуры", — пояснила она.
Неравнодушная жительница подчеркнула, что весь этот шабаш творился напротив храма, а среди зрителей было много детей. По её словам, невозможно говорить о нравственном воспитании подрастающего поколения, если допускаются такие выступления. В свою очередь, концертный директор Коки сказал, что исполнительница пока не в курсе предъявленных ей претензий. Точку в споре теперь поставит прокуратура.
Напомним, популярную среди молодёжи российскую певицу Клаву Коку проверят по двум статьям (мелкое хулиганство и оскорбление чувств верующих) из-за выступления в Приморье. Приуроченный ко Дню знаний концерт прошёл рядом с храмом во Владивостоке. В текстах песен звучали нецензурные слова и упоминался алкоголь. Жалобу на исполнительницу подали сами жители, обратившись сначала в Минкульт, который поддержал их, а затем в прокуратуру.
t.me / SHOT