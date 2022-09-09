Россиянка назвала причиной жалобы на Клаву Коку мат и вульгарные танцы у храма

Жительница Владивостока Ульяна Верба, пожаловавшаяся в прокуратуру на концерт Клавы Коки во время празднования Дня знаний, рассказала SHOT, что не понимает, как городские власти могли дать разрешение на исполнение песен с матерными текстами у храма.

Ульяна Верба объяснила, почему концерт Клавы Коки вызвал возмущение. Видео © t.me / SHOT

"Песни, содержание которых на данном концерте вызывают вопросы, нецензурная брань, откровенный мат наряду с кордебалетом, который исполнял вульгарные танцы, оставляют много вопросов. В первую очередь к администрации города и Министерству культуры", — пояснила она.

Неравнодушная жительница подчеркнула, что весь этот шабаш творился напротив храма, а среди зрителей было много детей. По её словам, невозможно говорить о нравственном воспитании подрастающего поколения, если допускаются такие выступления. В свою очередь, концертный директор Коки сказал, что исполнительница пока не в курсе предъявленных ей претензий. Точку в споре теперь поставит прокуратура.