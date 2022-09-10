Член СПЧ Брод: Первый день выборов в России прошёл в рабочем режиме
В первый день голосования на выборах разного уровня в России не зафиксировано серьёзных нарушений. Об этом сообщил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод.
Как он уточнил, в рамках проведения избирательного процесса наблюдались только незначительные проблемные ситуации.
"В целом могу сказать, что избирательная кампания проходит без серьёзных нарушений в обычном рабочем режиме. Есть, конечно, некоторые проблемные ситуации, без них выборов не бывает", — подчеркнул Брод.
Ранее в НОМ сообщили о выявлении информационной кампании против проходящих в России выборов. По словам исполнительного директора центра Алёны Булгаковой, распространение фейков было зафиксировано в трёх российских регионах, несмотря на положительную динамику в целом.
Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы пройдут в течение трёх дней начиная с сегодняшнего. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
ТАСС / Николай Михальченко