Член СПЧ Брод: Первый день выборов в России прошёл в рабочем режиме

В первый день голосования на выборах разного уровня в России не зафиксировано серьёзных нарушений. Об этом сообщил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод.

Как он уточнил, в рамках проведения избирательного процесса наблюдались только незначительные проблемные ситуации.

"В целом могу сказать, что избирательная кампания проходит без серьёзных нарушений в обычном рабочем режиме. Есть, конечно, некоторые проблемные ситуации, без них выборов не бывает", — подчеркнул Брод.

Ранее в НОМ сообщили о выявлении информационной кампании против проходящих в России выборов. По словам исполнительного директора центра Алёны Булгаковой, распространение фейков было зафиксировано в трёх российских регионах, несмотря на положительную динамику в целом.