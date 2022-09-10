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9 сентября, 22:27

В Запорожье заявили об участии наёмников в попытке высадки десанта ВСУ

Рогов: В попытке высадки десанта в Запорожье участвовали иностранные наёмники

Представитель главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на катерах украинского десанта, который прошлой ночью пытался высадиться в регионе, могли находиться иностранные наёмники.

В беседе с РИА "Новости" Рогов уточнил, что эта информация является предварительной.

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Напомним, украинский десант пытался форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской, атака была отражена. После этого ВСУ предприняли ещё одну попытку высадки десанта недалеко от города, но и она была пресечена. Как сообщал Рогов, своими действиями украинские военные пытаются прощупать слабое место и найти подходящий плацдарм для высадки с целью дальнейшего захвата Запорожской атомной электростанции.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Дмитрий Алексиевич

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