В Запорожье заявили об участии наёмников в попытке высадки десанта ВСУ
Рогов: В попытке высадки десанта в Запорожье участвовали иностранные наёмники
Представитель главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на катерах украинского десанта, который прошлой ночью пытался высадиться в регионе, могли находиться иностранные наёмники.
В беседе с РИА "Новости" Рогов уточнил, что эта информация является предварительной.
Подпустили и накрыли артиллерией: Раскрыты детали разгрома десанта ВСУ на 15 катерах во время прорыва через Днепр
Напомним, украинский десант пытался форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской, атака была отражена. После этого ВСУ предприняли ещё одну попытку высадки десанта недалеко от города, но и она была пресечена. Как сообщал Рогов, своими действиями украинские военные пытаются прощупать слабое место и найти подходящий плацдарм для высадки с целью дальнейшего захвата Запорожской атомной электростанции.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ