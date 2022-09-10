В Запорожье заявили об участии наёмников в попытке высадки десанта ВСУ

Подпустили и накрыли артиллерией: Раскрыты детали разгрома десанта ВСУ на 15 катерах во время прорыва через Днепр

Напомним, украинский десант пытался форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской, атака была отражена. После этого ВСУ предприняли ещё одну попытку высадки десанта недалеко от города, но и она была пресечена. Как сообщал Рогов, своими действиями украинские военные пытаются прощупать слабое место и найти подходящий плацдарм для высадки с целью дальнейшего захвата Запорожской атомной электростанции.