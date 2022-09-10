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Регион
Опубликовано 10 сентября 2022, 02:31

В столкновении двух поездов в Хорватии погибли люди

Столкновение поездов в Хорватии. Фото © Twitter / PathoPhyto

Столкновение поездов в Хорватии. Фото © Twitter / PathoPhyto

В Хорватии произошло столкновение грузового и пассажирского поездов. Об этом сообщило Управление гражданской защиты Хорватии. Уточняется, что ЧП случилось вечером 9 сентября недалеко от города Новска.

"Согласно первоначальной информации, есть несколько погибших и много пострадавших. Ведётся операция по спасению", — говорится в сообщении управления в соцсетях.

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По предварительным данным, погибло шесть человек. Среди них машинист и кондуктор поезда. На месте находятся экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Словакии 50 человек пострадали в результате наезда локомотива на поезд. Движение по железной дороге в районе аварии было временно приостановлено. Для транспортировки пассажиров задействовали автобусы.

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Иван Косицын
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