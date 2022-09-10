В столкновении двух поездов в Хорватии погибли люди

В Хорватии произошло столкновение грузового и пассажирского поездов. Об этом сообщило Управление гражданской защиты Хорватии. Уточняется, что ЧП случилось вечером 9 сентября недалеко от города Новска.

"Согласно первоначальной информации, есть несколько погибших и много пострадавших. Ведётся операция по спасению", — говорится в сообщении управления в соцсетях.

По предварительным данным, погибло шесть человек. Среди них машинист и кондуктор поезда. На месте находятся экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.