Европейцам пообещали глобальные сельскохозяйственные проблемы

Засуха и санкции грозят Евросоюзу серьёзными проблемами, причём не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве. Такое мнение высказал доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

В беседе с агентством "Прайм" эксперт спрогнозировал рост цен на широкий ряд продовольственных товаров, который будет вызван сокращением урожая и проблемами с зерном в европейском регионе. Подорожание распространится от бакалеи до кондитерских изделий, добавил экономист. Прежде, подчеркнул Черников, такие проблемы решались посредством международной торговли.

"Сейчас же из-за роста стоимости логистики, экономических сложностей, роста цен на энергию и нелепых санкционных самоограничений эта система может нарушиться", — полагает Черников.

Таким образом, существует вероятность, что первым пострадавшим от санкций и деглобализации может стать именно Евросоюз с его дефицитом как продовольствия, так и энергии, предположил Черников.