Россиянин Хачанов не смог пробиться в финал US Open

Российский теннисист Карен Хачанов уступил норвежцу Касперу Рууду в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2 в пользу Рууда, посеянного на турнире под пятым номером.

Хачанов выступал на US Open под 27-м номером посева. В финале соревнований норвежец сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (третий номер посева) и американцем Фрэнсисом Тиафо (22-й).

26-летний Хачанов занимает 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету четыре титула под эгидой организации. Россиянин впервые в карьере сыграл в полуфинале турнира Большого шлема, ранее его лучшим результатом был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2021). На Олимпиаде в Токио Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде.

Рууд располагается на седьмой позиции мирового рейтинга, на его счету уже девять титулов ATP. Норвежец во второй раз в карьере сумел выйти в финал турнира Большого шлема, ранее в этом году теннисист играл в решающем матче Открытого чемпионата Франции, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. По итогам нынешнего US Open Рууд может стать первой ракеткой мира, если выиграет соревнования или если Алькарас не сумеет выйти в финал.