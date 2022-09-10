НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 сентября, 00:17

Россиянин Хачанов не смог пробиться в финал US Open

Российский теннисист Хачанов уступил норвежцу Рууду в полуфинале US Open

Российский теннисист Карен Хачанов уступил норвежцу Касперу Рууду в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2 в пользу Рууда, посеянного на турнире под пятым номером.

Хачанов выступал на US Open под 27-м номером посева. В финале соревнований норвежец сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (третий номер посева) и американцем Фрэнсисом Тиафо (22-й).

26-летний Хачанов занимает 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету четыре титула под эгидой организации. Россиянин впервые в карьере сыграл в полуфинале турнира Большого шлема, ранее его лучшим результатом был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2021). На Олимпиаде в Токио Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде.

Кирьос сломал две ракетки на корте после поражения от Хачанова в четвертьфинале US Open

Кирьос сломал две ракетки на корте после поражения от Хачанова в четвертьфинале US Open

Рууд располагается на седьмой позиции мирового рейтинга, на его счету уже девять титулов ATP. Норвежец во второй раз в карьере сумел выйти в финал турнира Большого шлема, ранее в этом году теннисист играл в решающем матче Открытого чемпионата Франции, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. По итогам нынешнего US Open Рууд может стать первой ракеткой мира, если выиграет соревнования или если Алькарас не сумеет выйти в финал.

Ранее Лайф писал, что другой российский теннисист, Андрей Рублёв, проиграл Фрэнсису Тиафу из США в четвертьфинале US Open со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6. Последний в нынешнем сезоне турнир Большого шлема проходит в Нью-Йорке.

"Плакать не буду": Даниил Медведев заявил, что разочарован из-за поражения на US Open

"Плакать не буду": Даниил Медведев заявил, что разочарован из-за поражения на US Open

Обложка ©

ТАСС / EPA / JASON SZENES

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров