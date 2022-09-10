НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 сентября, 11:14

Глава СГБ Грузии Лилуашвили: Туристы из РФ не угрожают безопасности страны

Увеличение числа туристов из России не угрожает безопасности Грузии. С момента въезда граждан РФ статистика криминальных нарушений с их стороны в стране фиксируется нулевая. Об этом журналистам заявил глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили.

"Российские туристы приезжали в Грузию в 2018 и в 2019 годах. В 2019 году в отчётный период их было ровно в два раза больше, при этом ни диверсий, ни террористических актов не было. Наши службы совместно с МВД и другими структурами на максимуме возможностей стараются отфильтровать нежелательных гостей", — сказал он.

Лилуашвили подчеркнул, что ни у кого не будет возможности увидеть в публичном пространстве граждан других стран, которые оказались задержаны на границе или выдворены из Грузии из-за вредоносных и подозрительных действий. Поэтому, добавил он, поводов для паники нет. Глава Службы госбезопасности также сообщил, что статистика криминальных нарушений со стороны въехавших туристов является нулевой.

Спикер Парламента Грузии счёл ксенофобией призывы ввести визовый режим для россиян

Спикер Парламента Грузии счёл ксенофобией призывы ввести визовый режим для россиян

Ранее сообщалось, что Грузия начала строить в Чёрном море остров и два полуострова для туристов. Для их привлечения там будет создано всё необходимое, добавил премьер страны Ираклий Гарибашвили.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров