Глава СГБ Грузии Лилуашвили: Туристы из РФ не угрожают безопасности страны

Увеличение числа туристов из России не угрожает безопасности Грузии. С момента въезда граждан РФ статистика криминальных нарушений с их стороны в стране фиксируется нулевая. Об этом журналистам заявил глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили.

"Российские туристы приезжали в Грузию в 2018 и в 2019 годах. В 2019 году в отчётный период их было ровно в два раза больше, при этом ни диверсий, ни террористических актов не было. Наши службы совместно с МВД и другими структурами на максимуме возможностей стараются отфильтровать нежелательных гостей", — сказал он.

Лилуашвили подчеркнул, что ни у кого не будет возможности увидеть в публичном пространстве граждан других стран, которые оказались задержаны на границе или выдворены из Грузии из-за вредоносных и подозрительных действий. Поэтому, добавил он, поводов для паники нет. Глава Службы госбезопасности также сообщил, что статистика криминальных нарушений со стороны въехавших туристов является нулевой.