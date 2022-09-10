Член ОП Малькевич: Запад репетирует вбросы фейков перед референдумами в Донбассе

Информационная война против региональных выборов в РФ — это лишь генеральная репетиция атак западных стран перед проведением голосования о вхождении республик Донбасса и освобождённых территорий в состав России. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя координационного совета Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

"Логично предположить, что цель этих провокаций — не столько повлиять на результаты голосования (это невозможно), сколько отработать технологии и обкатать сценарии вбросов и провокаций перед проведением референдумов в Донбассе и [на] освобождённых территориях", — сказал он.

Малькевич уверен, что данные действия западных стран являются предгенеральной репетицией. По его словам, в дальнейшем эти государства будут вести такую войну перед президентскими выборами в 2024 году.