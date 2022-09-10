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10 сентября, 11:09

Член ОП Малькевич: Запад репетирует вбросы фейков перед референдумами в Донбассе

Информационная война против региональных выборов в РФ — это лишь генеральная репетиция атак западных стран перед проведением голосования о вхождении республик Донбасса и освобождённых территорий в состав России. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя координационного совета Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

"Логично предположить, что цель этих провокаций — не столько повлиять на результаты голосования (это невозможно), сколько отработать технологии и обкатать сценарии вбросов и провокаций перед проведением референдумов в Донбассе и [на] освобождённых территориях", — сказал он.

Малькевич уверен, что данные действия западных стран являются предгенеральной репетицией. По его словам, в дальнейшем эти государства будут вести такую войну перед президентскими выборами в 2024 году.

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Песков: Вопрос референдумов в освобождённых областях Украины зависит от воли жителей

Ранее в Совфеде предупредили о попытках Запада дискредитировать референдумы в Донбассе. По словам сенатора Андрея Климова, США и их союзники крайне обеспокоены тем, что жители ряда территорий бывшей Украинской ССР смогут наконец получить демократические права и "как огня боятся" будущих голосований.

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ТАСС / Валерий Стурит

Светлана Оперук

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