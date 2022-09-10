Зампред ЦИК Булаев: Видеонаблюдение на выборах используется в 51 регионе России

"В этом году в 51 субъекте, если мы вернёмся с вами хронологически в то, что было пять лет назад, как бы избирательные процессы каждые пять лет имеют свойство повторяться, пять лет назад практически ни в одном субъекте Российской Федерации не было на выборах такого уровня ни видеонаблюдения, ни видеофиксации", — сказал он.