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10 сентября, 11:04

Зампред ЦИК Булаев: Видеонаблюдение на выборах используется в 51 регионе России

Видеонаблюдение на проходящих в стране выборах используется в 51 регионе России. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

"В этом году в 51 субъекте, если мы вернёмся с вами хронологически в то, что было пять лет назад, как бы избирательные процессы каждые пять лет имеют свойство повторяться, пять лет назад практически ни в одном субъекте Российской Федерации не было на выборах такого уровня ни видеонаблюдения, ни видеофиксации", — сказал он.

В частности, по словам Булаева, в территориальных избирательных комиссиях установлено 932 средства видеофиксации, в участковых — 23 709. Предложенное ЦИК видеонаблюдение стало высоко профессиональным, указал зампредседателя.

В ЦИК сообщили, когда будут опубликованы итоги ДЭГ в регионах

В ЦИК сообщили, когда будут опубликованы итоги ДЭГ в регионах

Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.

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Артур Лапсаков

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