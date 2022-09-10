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10 сентября, 10:38

В ЦИК сообщили, когда будут опубликованы итоги ДЭГ в регионах

ЦИК: Итоги ДЭГ в регионах России появятся в ночь на понедельник или раньше

Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будут опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии в ночь на понедельник, возможно, даже раньше. Об этом заявил глава Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК РФ Александр Сокольчук.

"Где-то, очевидно, в ночь с воскресенья на понедельник, а может быть, и раньше, у нас появятся итоги о дистанционном электронном голосовании", — сказал он на заседании ЦИК.

Более 68 тысяч избирателей из семи регионов РФ дистанционно проголосовали на выборах

Более 68 тысяч избирателей из семи регионов РФ дистанционно проголосовали на выборах

Ранее стало известно, что явка на ДЭГ в ходе первого дня выборов в России росла без аномалий. Проверка показала, что число выданных бюллетеней больше, чем принятых.

Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.

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Сайт ЦИК РФ

Артур Лапсаков

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