В ЦИК сообщили, когда будут опубликованы итоги ДЭГ в регионах
ЦИК: Итоги ДЭГ в регионах России появятся в ночь на понедельник или раньше
Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будут опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии в ночь на понедельник, возможно, даже раньше. Об этом заявил глава Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК РФ Александр Сокольчук.
"Где-то, очевидно, в ночь с воскресенья на понедельник, а может быть, и раньше, у нас появятся итоги о дистанционном электронном голосовании", — сказал он на заседании ЦИК.
Ранее стало известно, что явка на ДЭГ в ходе первого дня выборов в России росла без аномалий. Проверка показала, что число выданных бюллетеней больше, чем принятых.
Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
Новости
Сайт ЦИК РФ