В ЦИК сообщили, когда будут опубликованы итоги ДЭГ в регионах

Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будут опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии в ночь на понедельник, возможно, даже раньше. Об этом заявил глава Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК РФ Александр Сокольчук.

"Где-то, очевидно, в ночь с воскресенья на понедельник, а может быть, и раньше, у нас появятся итоги о дистанционном электронном голосовании", — сказал он на заседании ЦИК.