Посольство Финляндии опровергло информацию о запрете въезда в ЕС для туристов из РФ

Посольство Финляндии в Москве опровергло информацию о запрете на въезд в Евросоюз россиянам в туристических целях. Сообщение приводит ТАСС.

"Данная информация неверна. Речь идёт о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну", — уточнили в финском диппредставительстве.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам ЕС Ильва Юханссон заявила, что поездки в Евросоюз из России по туристическим визам будут доступны только журналистам и туристам, посещающим страны по семейным и гуманитарным обстоятельствам. По её словам, у ЕС "больше нет оснований доверять русским".