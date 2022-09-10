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10 сентября, 10:28

Посольство Финляндии опровергло информацию о запрете въезда в ЕС для туристов из РФ

Посольство Финляндии в Москве опровергло информацию о запрете на въезд в Евросоюз россиянам в туристических целях. Сообщение приводит ТАСС.

"Данная информация неверна. Речь идёт о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну", — уточнили в финском диппредставительстве.

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Ранее еврокомиссар по внутренним делам ЕС Ильва Юханссон заявила, что поездки в Евросоюз из России по туристическим визам будут доступны только журналистам и туристам, посещающим страны по семейным и гуманитарным обстоятельствам. По её словам, у ЕС "больше нет оснований доверять русским".

Напомним, Совет ЕС утвердил полную приостановку упрощённого визового режима с РФ с 12 сентября. В документе уточняется, что на россиян будут распространяться общие правила визового кодекса. При этом Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября закроют въезд россиянам с любыми шенгенскими визами.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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