Учёные РФ зафиксировали частичное разрушение американского Galaxy 11 в космосе

Американский телекоммуникационный спутник Galaxy 11, который был запущен в 1999 году, частично разрушился на орбите. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Института прикладной математики им. М.В. Келдыша (ИМП) РАН.

"На геостационарной орбите произошло частичное разрушение старого (1999 год запуска) телекоммуникационного аппарата Galaxy 11", — говорится в сообщении.

Гражданские оптические средства зафиксировали и сопровождают несколько малоразмерных фрагментов аппарата, которые представляют потенциальную опасность для действующих спутников на геостационарной орбите. Предполагается, что причиной фрагментации спутника является старение экранно-вакуумной теплоизоляции корпуса, концентратов солнечного излучения или панелей батарей, работающих от солнца.