"Единая Россия": Явка на выборах отражает желание людей голосовать в будни

Явка в первый день голосования на выборах в регионах страны показывает желание людей воспользоваться шансом разгрузить выходные. Об этом заявил заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

"Если говорить о первых результатах явки на выборах в заксобрания, то высокий процент активности показала Пензенская область. По оценкам партийных наблюдателей, работающих на всех участках региона, этот показатель в первую очередь связан с желанием граждан реализовать своё избирательное право в будний день", — приводит его слова пресс-служба партии.

Аналогичная ситуация также продемонстрирована в Карачаево-Черкесской Республике, Туве, Саратовской области, Удмуртии и Краснодарском крае, добавил Перминов. В целом явка избирателей на выборах депутатов заксобраний и городских дум по стране в первый день голосования составила 13,36%.