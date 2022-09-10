"Единая Россия": Явка на выборах отражает желание людей голосовать в будни
Явка в первый день голосования на выборах в регионах страны показывает желание людей воспользоваться шансом разгрузить выходные. Об этом заявил заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.
"Если говорить о первых результатах явки на выборах в заксобрания, то высокий процент активности показала Пензенская область. По оценкам партийных наблюдателей, работающих на всех участках региона, этот показатель в первую очередь связан с желанием граждан реализовать своё избирательное право в будний день", — приводит его слова пресс-служба партии.
Аналогичная ситуация также продемонстрирована в Карачаево-Черкесской Республике, Туве, Саратовской области, Удмуртии и Краснодарском крае, добавил Перминов. В целом явка избирателей на выборах депутатов заксобраний и городских дум по стране в первый день голосования составила 13,36%.
При этом каких-то нарушений, способных повлиять на результат выборов или поставить под сомнение их честность, не выявлено, добавил он. С утра 9 сентября в Ярославской и Псковской областях приостанавливалась работа участков в школах из-за сообщений о минировании, но информация не подтвердилась и на процедуру голосования случившееся никак не повлияет, добавил замсекретаря.
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