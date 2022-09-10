Три человека погибли в результате удара ВСУ по привокзальному рынку в Донецке
В МЧС ДНР сообщили о трёх погибших после удара ВСУ по рынку в Донецке
Фото с места ликвидации пожара на рынке в Донецке. Обложка © Telegram / МЧС ДНР
Количество погибших после удара Вооружённых сил Украины по привокзальному рынку в Киевском районе Донецка возросло до трёх. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР в телеграм-канале.
Первые кадры после прилёта украинских снарядов по рынку в Донецке. Видео © Telegram / Inside Donetsk
"По оперативной информации, в результате обстрела обнаружено трое погибших, один человек пострадал", — говорится в сообщении.
Ранее донецкие телеграм-каналы сообщили об обстреле рынка в районе железнодорожного вокзала со стороны ВСУ. Из-за взрыва произошло возгорание, огонь тут же перекинулся на ближайшие торговые павильоны. В итоге, по данным спасателей, пожар уничтожил 200 квадратных метров торговой площади, дым было видно практически со всех районов города. Сейчас возгорание удалось локализовать. Изначально местные СМИ сообщали об одном погибшем.
Накануне сообщалось, что в результате удара ВСУ по парку в центре Донецка погибли два человека, ещё пятеро получили различные ранения. По информации мэра города Алексея Кулемзина, удар пришёлся по конечной троллейбусной остановке в районе магазина "Изумруд".