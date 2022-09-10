Три человека погибли в результате удара ВСУ по привокзальному рынку в Донецке

Количество погибших после удара Вооружённых сил Украины по привокзальному рынку в Киевском районе Донецка возросло до трёх. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР в телеграм-канале.

Первые кадры после прилёта украинских снарядов по рынку в Донецке. Видео © Telegram / Inside Donetsk

"По оперативной информации, в результате обстрела обнаружено трое погибших, один человек пострадал", — говорится в сообщении.

Ранее донецкие телеграм-каналы сообщили об обстреле рынка в районе железнодорожного вокзала со стороны ВСУ. Из-за взрыва произошло возгорание, огонь тут же перекинулся на ближайшие торговые павильоны. В итоге, по данным спасателей, пожар уничтожил 200 квадратных метров торговой площади, дым было видно практически со всех районов города. Сейчас возгорание удалось локализовать. Изначально местные СМИ сообщали об одном погибшем.