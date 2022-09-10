НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 сентября, 09:42

СМИ: Ученица Плющенко будет выступать за Израиль

13-летняя российская фигуристка Софья Шифрина, тренирующаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, будет представлять на соревнованиях Израиль. Об этом передаёт "РИА Новости" со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

В сезоне 2020/21 Шифрина заняла 11-е место на первенстве России в своей возрастной категории. До перехода в академию Плющенко она занималась в группе Светланы Пановой.

Четыре фигуриста вернули гражданство России в первой половине 2022 года

Четыре фигуриста вернули гражданство России в первой половине 2022 года

Ранее Лайф сообщал, что две молодые российские фигуристки решили сменить спортивное гражданство. 14-летняя Мария Дмитриева намерена перейти в сборную Израиля, 15-летняя Ульяна Ширяева планирует перебраться в Канаду.

Обложка ©

Shutterstock

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров