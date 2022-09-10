СМИ: Ученица Плющенко будет выступать за Израиль

13-летняя российская фигуристка Софья Шифрина, тренирующаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, будет представлять на соревнованиях Израиль. Об этом передаёт "РИА Новости" со ссылкой на источник, близкий к ситуации.