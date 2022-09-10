СМИ: Ученица Плющенко будет выступать за Израиль
13-летняя российская фигуристка Софья Шифрина, тренирующаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, будет представлять на соревнованиях Израиль. Об этом передаёт "РИА Новости" со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
В сезоне 2020/21 Шифрина заняла 11-е место на первенстве России в своей возрастной категории. До перехода в академию Плющенко она занималась в группе Светланы Пановой.
Ранее Лайф сообщал, что две молодые российские фигуристки решили сменить спортивное гражданство. 14-летняя Мария Дмитриева намерена перейти в сборную Израиля, 15-летняя Ульяна Ширяева планирует перебраться в Канаду.
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