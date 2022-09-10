НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 сентября, 09:44
3073

Раненный при атаке диверсантов в Курской области росгвардеец умер в больнице

"Известия": Росгвардеец, раненный при атаке диверсантов в Курской области, скончался

Раненный в результате нападения неизвестных в Суджанском районе Курской области сотрудник Росгвардии скончался в больнице. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник.

Смерть зафиксировали в 9:07 в Суджанской центральной районной больнице. У росгвардейца было диагностировано огнестрельное ранение в ногу, предварительно, он умер от кровопотери.

Курские власти заявили о ранении человека после атаки диверсантов

Курские власти заявили о ранении человека после атаки диверсантов

Лайф напоминает, что в городе Судже был объявлен план "Перехват" из-за возможных украинских диверсантов, которые обстреляли бойцов Росгвардии из "газели". По информации Mash, нападение произошло на блокпосту у объездной автодороги. Силовики попытались остановить подозрительный автомобиль, из которого открыли огонь.

Обложка ©

Сайт Росгвардии

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров