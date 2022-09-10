Раненный при атаке диверсантов в Курской области росгвардеец умер в больнице

Раненный в результате нападения неизвестных в Суджанском районе Курской области сотрудник Росгвардии скончался в больнице. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник.

Смерть зафиксировали в 9:07 в Суджанской центральной районной больнице. У росгвардейца было диагностировано огнестрельное ранение в ногу, предварительно, он умер от кровопотери.