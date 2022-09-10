Раненный при атаке диверсантов в Курской области росгвардеец умер в больнице
"Известия": Росгвардеец, раненный при атаке диверсантов в Курской области, скончался
Раненный в результате нападения неизвестных в Суджанском районе Курской области сотрудник Росгвардии скончался в больнице. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник.
Смерть зафиксировали в 9:07 в Суджанской центральной районной больнице. У росгвардейца было диагностировано огнестрельное ранение в ногу, предварительно, он умер от кровопотери.
Лайф напоминает, что в городе Судже был объявлен план "Перехват" из-за возможных украинских диверсантов, которые обстреляли бойцов Росгвардии из "газели". По информации Mash, нападение произошло на блокпосту у объездной автодороги. Силовики попытались остановить подозрительный автомобиль, из которого открыли огонь.
Сайт Росгвардии