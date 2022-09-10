Независимые наблюдатели получили более 9 тысяч сообщений о ходе голосования в регионах

В ситуативный центр ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) поступило более девяти тысяч сообщений от наблюдателей и общественных штабов. Об этом сообщил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель НОМ Александр Брод.

"На сегодняшний момент мы получили из регионов от общественных штабов и наших координаторов, экспертов 9142 сообщения. Информации о грубых нарушениях, которые бы повлияли на ход выборов, поставили под сомнение легитимность процесса, нет", — сказал он в ходе брифинга.

При этом Брод отметил, что 15 полученных сообщений оказались фейковыми. Вместе с тем не обошлось и без провокаций, которые были оперативно устранены общественниками. Речь, по его словам, идёт о непрошитых списках избирателей, а также о наличии агитационных материалов у участков.

Ранее в НОМ сообщили о выявлении информационной кампании против проходящих в России выборов. По словам исполнительного директора центра Алёны Булгаковой, распространение фейков было зафиксировано в трёх российских регионах, несмотря на положительную динамику в целом.