На выборах в Москве в онлайн-формате уже проголосовали 1,15 миллиона избирателей

Ровно 1,15 миллиона человек онлайн проголосовали на муниципальных выборах в Москве за пятницу и начало субботы (по состоянию на 11:21 по мск). Об этом сообщается на сайте по наблюдению за ходом электронного голосования в столице.

Пройти процедуру волеизъявления с помощью системы электронного голосования можно в любое время до 20:00 воскресенья, 11 сентября. На данный момент система продолжает работать без сбоев. Накануне сообщалось, что более одного миллиона человек получили электронные бюллетени на выборах муниципальных депутатов в Москве только за первые 12 часов.

Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят в течение трёх дней начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.