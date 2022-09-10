Путин проголосовал онлайн на выборах в Москве

Президент России Владимир Путин принял участие в выборах муниципальных депутатов в Москве. Российский лидер прошёл процедуру волеизъявления с помощью дистанционного электронного голосования. После этого он обратился к россиянам, отметив удобство ДЭГ.

"Дорогие друзья, 11 сентября — единый день голосования в России. <...> Я надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор", — сказал Путин.

Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят в течение трёх дней начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.